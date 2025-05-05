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Стефен Карри: я победитель

Стефен Карри: я победитель
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу победы команды в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс». Напомним, «воины» победили в серии со счётом 4-3.

Вы уже выиграли пять серий в Хьюстоне. Как вы думаете, какую репутацию вы заработали в этом городе?
— Я победитель, — кратко резюмировал Карри во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в следующем раунде соревнований «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз». Первый матч состоится 7 мая.

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