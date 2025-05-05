Чемпион НБА ответил, мешают ли Луке Дончичу его крупные габариты

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2018 года Ник Янг поделился мнением о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Он крупный парень, и в этом нет ничего плохого. Да, он не худой, но при этом отлично кладёт мяч в кольцо. Много кто в НБА играет эффективно, не обладая модельной внешностью. Люди просто говорят то, что видят: он мощный, крепкий и при этом отличный снайпер. Разве он худощавый? Нет. Но разве это мешает ему забивать? Тоже нет», — сказал Янг в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, «Лейкерс» закончили борьбу в плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» в четырёх матчах.

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: