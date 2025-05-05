Хавьер Паскуаль высказался о полуфинальной серии Единой лиги с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где его команде предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». Первый матч серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, состоится сегодня, 5 мая, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

«Это важный момент — первая игра полуфинала, впереди длинная серия до четырёх побед. Но первый матч мы играем дома, у нас преимущество своей площадки. Мы усердно работали весь сезон, чтобы получить это преимущество, и сейчас нам нужна поддержка всех наших болельщиков, чтобы забрать эту игру и повести в серии 1-0», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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