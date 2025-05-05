Адетокунбо опубликовал первое сообщение в соцсетях после вылета «Милуоки» из плей-офф НБА

30-летний греческий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал первое сообщение в социальных сетях после вылета команды из плей-офф НБА.

«🙏🏾🫡», — написал Адетокунбо на своей странице в социальных сетях.

Некоторые фанаты предположили, что данный набор эмодзи может намекать на достигнутые договорённости Янниса с руководством команды о его уходе из клуба.

Напомним, в плей-офф североамериканской организации «Милуоки» встретились с «Индианой Пэйсерс». Команды суммарно провели пять матчей, по итогам которых счёт в серии составил 4-1 в пользу клуба из Индианы.

Ранее Кендрик Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо.