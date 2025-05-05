Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо опубликовал первое сообщение в соцсетях после вылета «Милуоки» из плей-офф НБА

Адетокунбо опубликовал первое сообщение в соцсетях после вылета «Милуоки» из плей-офф НБА
Комментарии

30-летний греческий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал первое сообщение в социальных сетях после вылета команды из плей-офф НБА.

«🙏🏾🫡», — написал Адетокунбо на своей странице в социальных сетях.

Некоторые фанаты предположили, что данный набор эмодзи может намекать на достигнутые договорённости Янниса с руководством команды о его уходе из клуба.

Напомним, в плей-офф североамериканской организации «Милуоки» встретились с «Индианой Пэйсерс». Команды суммарно провели пять матчей, по итогам которых счёт в серии составил 4-1 в пользу клуба из Индианы.

Ранее Кендрик Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо.

Сейчас читают:
Перкинс ответил, кого из суперзвёзд НБА хотел бы видеть в «Хьюстоне» вместо Адетокунбо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android