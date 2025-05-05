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Экс-игрок НБА рассказал, как «Далласу» следовало провести обмен Дончича

Экс-игрок НБА рассказал, как «Далласу» следовало провести обмен Дончича
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тай Лоусон рассказал, как команде «Даллас Маверикс» следовало провести обмен звёздного защитника Луки Дончича, которого отправили в «Лос-Анджелес Лейкерс», на Энтони Дэвиса.

«Я бы рискнул обменять Луку из состава, только если бы в доступе был Энт [Энтони Эдвардс] или Шей [Гилджес-Александер]. Будущее «Лейкерс», я думаю, будет довольно бурным. Потому что к своему лучшему игроку они будут относиться, как к Айзее Томасу (экс-звезде «Бостон Селтикс». — Прим. «Чемпионата»).

Дончич будет набирать свои 30 очков, а они будут разыгрывать через него на пик-н-роллах. И Лука выйдет и разберётся с этим, так как каждый раз у него будет возможность сделать хороший бросок», — приводит слова Лоусона издание Fadeaway World.

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