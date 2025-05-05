Экс-игрок НБА рассказал, как «Далласу» следовало провести обмен Дончича

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тай Лоусон рассказал, как команде «Даллас Маверикс» следовало провести обмен звёздного защитника Луки Дончича, которого отправили в «Лос-Анджелес Лейкерс», на Энтони Дэвиса.

«Я бы рискнул обменять Луку из состава, только если бы в доступе был Энт [Энтони Эдвардс] или Шей [Гилджес-Александер]. Будущее «Лейкерс», я думаю, будет довольно бурным. Потому что к своему лучшему игроку они будут относиться, как к Айзее Томасу (экс-звезде «Бостон Селтикс». — Прим. «Чемпионата»).

Дончич будет набирать свои 30 очков, а они будут разыгрывать через него на пик-н-роллах. И Лука выйдет и разберётся с этим, так как каждый раз у него будет возможность сделать хороший бросок», — приводит слова Лоусона издание Fadeaway World.