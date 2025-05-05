Серия «Голден Стэйт» — «Хьюстон» вошла в историю НБА по одному из удивительных показателей

В серии 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием калифорнийского «Голден Стэйт Уорриорз» и техасского «Хьюстон Рокетс» команды провели суммарно семь встреч, по итогам которых каждый коллектив записал на свой счёт одинаковое количество очков — 728. На это обратил внимание аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

Отметим, что до этого подобное происходило лишь три раза: в 1961 году в финале дивизиона между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атлантой Хоукс», в 1994 году финале конференции между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» и в 2008 году в полуфинале конференции между «Шарлотт Хорнетс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Напомним, победителем в серии «Голден Стэйт» и «Рокетс» стал коллектив из Сан-Франциско со счётом 4-3 по итогам семи игр.