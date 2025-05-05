Перкинс объяснил, что нужно сделать Стефену Карри, чтобы считаться величайшим в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс объяснил, что нужно сделать четырёхкратному чемпиону НБА, а также лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, чтобы считаться величайшим в истории баскетболистом.

«Во-первых, мы должны отдать должное Карри за его физическую подготовку и за то, как много он вкладывает в совершенствование своего тела.

Во-вторых, Стефу Карри нужно завоевать ещё один титул и стать снова MVP финальной серии, чтобы считаться величайшим игроком в истории НБА. Реально. Я не побоюсь это снова сказать, если кто-то попытается возразить или представить мои слова как нелепость.

Его вклад в игру навсегда изменил её. Стеф дал шанс проявить себя в НБА всем парням ростом ниже 1,92 м, верно? Он как настоящий профессионал изо дня в день выкладывается на обоих концах площадки», — приводит слова Перкинса портал Fadeaway World.