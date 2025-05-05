Тренер «Хьюстона» ответил, будут ли в организации менять молодых игроков на звезду НБА

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Име Удока после поражения в седьмом матче первого раунда плей-офф североамериканской лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (89:103) ответил, будут ли в коллективе обменивать молодых игроков на звезду НБА.

«Мы все согласны с тем, какие у нас есть игроки в организации и какие стоят цели, и хотим довести дело до конца, чтобы увидеть, кем могут стать все эти молодые ребята. Когда у тебя столько высоких номеров драфта, хочется посмотреть, кто кем станет.

Когда я приходил сюда, то понимал, что мы собираемся развить в этих парнях и посмотреть, чего мы сможем добиться. Я думаю, все они уже показали рост и потенциал», — приводит слова Удоки издание Clutch Points.