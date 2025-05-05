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Тренер «Хьюстона» ответил, будут ли в организации менять молодых игроков на звезду НБА

Тренер «Хьюстона» ответил, будут ли в организации менять молодых игроков на звезду НБА
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Име Удока после поражения в седьмом матче первого раунда плей-офф североамериканской лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (89:103) ответил, будут ли в коллективе обменивать молодых игроков на звезду НБА.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Мы все согласны с тем, какие у нас есть игроки в организации и какие стоят цели, и хотим довести дело до конца, чтобы увидеть, кем могут стать все эти молодые ребята. Когда у тебя столько высоких номеров драфта, хочется посмотреть, кто кем станет.

Когда я приходил сюда, то понимал, что мы собираемся развить в этих парнях и посмотреть, чего мы сможем добиться. Я думаю, все они уже показали рост и потенциал», — приводит слова Удоки издание Clutch Points.

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