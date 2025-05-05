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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Тренер «Зенита» Паскуаль признан лучшим в Единой лиге в сезоне-2024/2025

Тренер «Зенита» Паскуаль признан лучшим в Единой лиге в сезоне-2024/2025
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52-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль, занимающий роль главного тренера в санкт-петербургском «Зените», признан лучшим в Единой лиге ВТБ по итогам сезона-2024/2025, о чём сообщила пресс-служба турнира.

В 2025 году петербуржцы второй раз в своей клубной истории смогли выиграть регулярный чемпионат Единой лиги. Обе победы клуб завоевал под руководством испанского специалиста Паскуаля, который пришёл в коллектив в 2020 году. Первую победу санкт-петербургская команда одержала в сезоне-2021/2022, и тогда Хавьер также был признан лучшим среди тренеров.

В данный момент «Зенит» в полуфинале 2025 года встречается с «Локомотивом-Кубань». На момент публикации новости в матче завершилась первая четверть — счёт 29:18.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
3-я четверть
56 : 46
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко
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