Тренер «Зенита» Паскуаль признан лучшим в Единой лиге в сезоне-2024/2025

52-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль, занимающий роль главного тренера в санкт-петербургском «Зените», признан лучшим в Единой лиге ВТБ по итогам сезона-2024/2025, о чём сообщила пресс-служба турнира.

В 2025 году петербуржцы второй раз в своей клубной истории смогли выиграть регулярный чемпионат Единой лиги. Обе победы клуб завоевал под руководством испанского специалиста Паскуаля, который пришёл в коллектив в 2020 году. Первую победу санкт-петербургская команда одержала в сезоне-2021/2022, и тогда Хавьер также был признан лучшим среди тренеров.

В данный момент «Зенит» в полуфинале 2025 года встречается с «Локомотивом-Кубань». На момент публикации новости в матче завершилась первая четверть — счёт 29:18.