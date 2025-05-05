Владелец «Панатинаикоса» оштрафован на внушительную сумму за критику руководства Евролиги

Дисциплинарная комиссия элитного турнира Евролиги вынесла решение оштрафовать на € 100 тыс. владельца греческого клуба «Панатинаикос» Димитриса Яннакопулоса в связи с его критичными высказываниями в адрес руководства Евролиги после четвёртого матча 1/4 финала с «Анадолу Эфес» в плей-офф, который афинский клуб проиграл со счётом 82:85 (2:2 в серии). Об этом сообщает издание пресс-службы организации.

Яннакопулос критиковал Евролигу после второго матча и вновь сделал это после четвёртой игры. Более того, он пригласил президента Евролиги Деяна Бодирогу и руководителя судейского корпуса Даниэля Хиерресуэло посетить пятую игру.

Димитрису 60 лет. Также Яннакопулос является президентом совета директоров и главным исполнительным директором Vianex.