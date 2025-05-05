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Владелец «Панатинаикоса» оштрафован на внушительную сумму за критику руководства Евролиги

Владелец «Панатинаикоса» оштрафован на внушительную сумму за критику руководства Евролиги
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Дисциплинарная комиссия элитного турнира Евролиги вынесла решение оштрафовать на € 100 тыс. владельца греческого клуба «Панатинаикос» Димитриса Яннакопулоса в связи с его критичными высказываниями в адрес руководства Евролиги после четвёртого матча 1/4 финала с «Анадолу Эфес» в плей-офф, который афинский клуб проиграл со счётом 82:85 (2:2 в серии). Об этом сообщает издание пресс-службы организации.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Яннакопулос критиковал Евролигу после второго матча и вновь сделал это после четвёртой игры. Более того, он пригласил президента Евролиги Деяна Бодирогу и руководителя судейского корпуса Даниэля Хиерресуэло посетить пятую игру.

Димитрису 60 лет. Также Яннакопулос является президентом совета директоров и главным исполнительным директором Vianex.

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