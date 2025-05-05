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Назван сценарий, при котором Яннис Адетокунбо сменит клуб в Восточной конференции НБА

Назван сценарий, при котором Яннис Адетокунбо сменит клуб в Восточной конференции НБА
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Бакли назвал сценарий, при котором 30-летний греческий форвард и чемпион североамериканской лиги Яннис Адетокунбо будет обменян из «Милуоки Бакс».

По мнению эксперта издания Bleacher Report, обмен может пройти по следующему сценарию при участии команд «Торонто Рэпторс» и «Бакс»:

«Рэпторс» получат: Адетокунбо и лёгкого форварда Пэта Коннотона;
«Милуоки»: Брэндона Ингрэма, Ар Джей Барретта, право выбора в первом раунде на 2025 год, 2027-й, 2029-й и 2031-й.

В сезоне-2024/2025 «Милуоки» занял пятое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4.

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