«Зенит» победил «Локо» с отрывом в 27 очков в первом матче 1/2 плей-офф Единой лиги

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся первый матч 1/2 серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:79 (29:18, 27:26, 26:21, 24:14) в пользу сине-бело-голубых.

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 33 очка, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи и совершить один-блок-шот.

Самым результативным игроком в составе команды из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. Представителю США в ходе встречи удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи и совершить один перехват.