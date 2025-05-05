«Зенит» победил «Локо» с отрывом в 27 очков в первом матче 1/2 плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 5 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся первый матч 1/2 серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:79 (29:18, 27:26, 26:21, 24:14) в пользу сине-бело-голубых.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 24, Уайт - 15, Жбанов - 8, Пойтресс - 7, Швед - 6, Захаров - 5, Хантер - 4, Щербенев - 2, Рыжов - 2, Карасёв, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 13, Кливленд - 10, Емченко - 10, Темиров - 5, Уэйли - 5, Квитковских - 5, Дженкинс - 4, Ведищев - 3, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Макколл - 2
Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 33 очка, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи и совершить один-блок-шот.
Самым результативным игроком в составе команды из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. Представителю США в ходе встречи удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи и совершить один перехват.
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