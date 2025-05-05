Леброн Джеймс пропустит Met Gala 2025 из-за травмы

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях объявил, что пропустит популярный бал Met Gala из-за травмы.

«К сожалению, из-за травмы колена, которую я получил в конце сезона, не смогу присутствовать на Met Gala в Нью-Йорке сегодня вечером, о чём меня просили и с чем меня поздравляли! Не хотелось бы пропускать историческое событие! Но моя прекрасная могущественная королева [жена Саванна] будет там, охраняя замок, как она всегда это делала!» — написал Джеймс в Х (ранее Twitter).

«Озёрники» закончили выступление в сезоне-2024/2025 в первом раунде плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

Мет Гала — это благотворительный бал Института костюма Мет Гала. На нём главные мировые дизайнеры доказывают свою авторитетность в индустрии, создавая уникальные наряды для гостей мероприятия. Сначала гости демонстрируют любителям моды наряды на ковровой дорожке, затем посещают выставку Института костюма и отправляются на благотворительный ужин, столы для которого накрывают именитые повара в тематике самого бала и выставки. В ходе ужина также обычно выступают соведущие бала.