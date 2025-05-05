Легендарный Грег Попович впервые появился на публике после перенесённого инсульта

Именитый специалист Грег Попович появился на публике, приехав на пресс-конференцию «Сан-Антонио Спёрс», на которой забавно обыграл переход с должности главного тренера команды на пост президента клуба.

«Я больше не тренер. Я — El Jefe (с испанского данное выражение переводится как «босс» или «начальник», что отсылает к новой должности Грега в коллективе. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Попович.

Грег работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт.