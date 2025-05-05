Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легендарный Грег Попович впервые появился на публике после перенесённого инсульта

Легендарный Грег Попович впервые появился на публике после перенесённого инсульта
Комментарии

Именитый специалист Грег Попович появился на публике, приехав на пресс-конференцию «Сан-Антонио Спёрс», на которой забавно обыграл переход с должности главного тренера команды на пост президента клуба.

«Я больше не тренер. Я — El Jefe (с испанского данное выражение переводится как «босс» или «начальник», что отсылает к новой должности Грега в коллективе. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Попович.

Грег работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт.

Материалы по теме
Грег Попович — легенда. Но пора красиво закрыть эту главу
Грег Попович — легенда. Но пора красиво закрыть эту главу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android