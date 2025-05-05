Паскуаль раскрыл, в каком аспекте игры «Зенит» должен стать лучше

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался насчёт выступления своих подопечных в первом матче 1/2 серии плей-офф Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:79 в пользу сине-бело-голубых.

«В очередной раз хочу поблагодарить болельщиков, которые были сегодня вместе с нами. Второй матч будет совершенно отличным, совершенно иным, поддержка является решающим фактором для нас, поэтому мы очень надеемся, что будет полная арена.

Мы сыграли достаточно здорово в нападении, неплохо проявили себя в защите, нам противостояла классная команда, может быть, не так хорошо контролировали свой щит в некоторых моментах, но выступили здорово!

При любых возможных сценариях мы пытаемся сохранить баланс, во второй половине, когда просаживаются физические кондиции игроков, важна помощь скамейки. Как вы заметили, Денис Захаров не выходил в первой половине, но вышел во второй и помог поддерживать физику и настрой.

Это только начало плей-офф. В этом сезоне мы уже провели пять матчей, каждый из которых был не похож на другой. Тогда доминировал «Локо», сегодня хорошо сыграли мы, следующий матч будет отличаться.

С такой командой, как «Локо», всегда нужно быть готовым к тому, что они много владеют мячом. Мы не очень хорошо сыграли под своим щитом — в этом компоненте нужно добавлять. Нам необходимо сохранить тот же настрой, ту же ментальность, в следующей встрече быть внимательными к деталям и прибавлять от матча к матчу. Я могу говорить только за свою команду, но уверен, что «Локо» будет готов к следующей игре!» — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.