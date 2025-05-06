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«Мы плохо выглядели, пытались что-то делать». Ведищев — о поражении в матче с «Зенитом»

«Мы плохо выглядели, пытались что-то делать». Ведищев — о поражении в матче с «Зенитом»
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Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о выступлении своих подопечных в первом матче 1/2 серии плей-офф Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 106:79 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 24, Уайт - 15, Жбанов - 8, Пойтресс - 7, Швед - 6, Захаров - 5, Хантер - 4, Щербенев - 2, Рыжов - 2, Карасёв, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Мартюк - 13, Кливленд - 10, Емченко - 10, Темиров - 5, Уэйли - 5, Квитковских - 5, Дженкинс - 4, Ведищев - 3, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Макколл - 2

«Вы видите, какой результат. Сегодня мы плохо защищались, дали набрать 106 очков «Зениту» — команде, которая умеет атаковать. Мы плохо выглядели, я не знаю почему, не было жёсткости. Несколько ребят оказались не готовы к матчу — думали больше о своей личной игре, а не о команде. Будем размышлять, что делать в следующем матче.

Мы всё время то включаемся, то отключаемся. Пытались что-то делать, но замены не помогали, и мы весь матч искали свой ритм, свой состав. В итоге не получилось найти. Серия длинная, нужно готовиться к другим играм. Счёт только 1-0», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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