«Мы плохо выглядели, пытались что-то делать». Ведищев — о поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о выступлении своих подопечных в первом матче 1/2 серии плей-офф Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 106:79 в пользу сине-бело-голубых.

«Вы видите, какой результат. Сегодня мы плохо защищались, дали набрать 106 очков «Зениту» — команде, которая умеет атаковать. Мы плохо выглядели, я не знаю почему, не было жёсткости. Несколько ребят оказались не готовы к матчу — думали больше о своей личной игре, а не о команде. Будем размышлять, что делать в следующем матче.

Мы всё время то включаемся, то отключаемся. Пытались что-то делать, но замены не помогали, и мы весь матч искали свой ритм, свой состав. В итоге не получилось найти. Серия длинная, нужно готовиться к другим играм. Счёт только 1-0», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.