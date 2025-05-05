Четырёхкратный чемпион НБА Грин оценил семиматчевое противостояние с «Хьюстон Рокетс»

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», оценил семиматчевую серию первого раунда плей-офф североамериканской лиги в сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс» (4-3).

«Эта серия была тяжёлой. Это точно одна из самых выматывающих и тяжёлых серий, в которой я только участвовал. Лично я думал, что нахожусь в ринге, а не на паркете… Но мы прошли дальше и, «Миннесота», скоро увидимся!» — приводит слова Грина официальный аккаунт НБА в социальной сети Х (ранее Twitter).

В решающем, седьмом матче «Уорриорз» победили со счётом 103:89.