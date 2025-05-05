Четырёхкратный чемпион НБА Грин оценил семиматчевое противостояние с «Хьюстон Рокетс»
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», оценил семиматчевую серию первого раунда плей-офф североамериканской лиги в сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс» (4-3).
«Эта серия была тяжёлой. Это точно одна из самых выматывающих и тяжёлых серий, в которой я только участвовал. Лично я думал, что нахожусь в ринге, а не на паркете… Но мы прошли дальше и, «Миннесота», скоро увидимся!» — приводит слова Грина официальный аккаунт НБА в социальной сети Х (ранее Twitter).
В решающем, седьмом матче «Уорриорз» победили со счётом 103:89.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
89 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 24, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Грин - 8, Брукс - 8, Исон - 5, Смит II - 3, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 33, Карри - 22, Батлер - 20, Грин - 16, Подзиемски - 9, Луни - 3, Куминга, Пэйтон II, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
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