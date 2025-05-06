«Монако» — «Барселона»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть
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Во вторник, 6 мая, в Монако на стадионе «Луи II» состоится заключительный, пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Монако» и испанская «Барселона». Счёт в серии между монегасками и каталонцами равный — 2:2.
Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
Права на трансляцию матча Евролиги «Монако» — «Барселона» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».
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