«Монако» — «Барселона»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть

Во вторник, 6 мая, в Монако на стадионе «Луи II» состоится заключительный, пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Монако» и испанская «Барселона». Счёт в серии между монегасками и каталонцами равный — 2:2.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».