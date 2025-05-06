«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть

Во вторник, 6 мая, в Афинах, Греция, на стадионе «Олимпик Индур Холл» состоится заключительный, пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». Счёт в серии между коллективами равный — 2:2.

Начало встречи запланировано в 21:45 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал». «Панатинаикос» — чемпион 2024 года.