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Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть
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Во вторник, 6 мая, в Афинах, Греция, на стадионе «Олимпик Индур Холл» состоится заключительный, пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют местный «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». Счёт в серии между коллективами равный — 2:2.

Начало встречи запланировано в 21:45 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Права на трансляцию матча Евролиги «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 21:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал». «Панатинаикос» — чемпион 2024 года.

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