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«Нью-Йорк» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч плей-офф у «Бостона»

«Нью-Йорк» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч плей-офф у «Бостона»
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Завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 108:105.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 108
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 23, Уайт - 19, Холидэй - 16, Притчард - 13, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Порзингис, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 29, Харт - 14, Таунс - 14, Макбрайд - 11, Бриджес - 8, Робинсон - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, который записал в свой актив 29 очков, четыре подбора и пять передач. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и шесть передач.

Примечательно, что за шесть минут до конца третьей четверти «Бостон» лидировал с разницей 20 очков. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Никс».

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