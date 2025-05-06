«Нью-Йорк» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч плей-офф у «Бостона»

Завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 108:105.

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, который записал в свой актив 29 очков, четыре подбора и пять передач. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и шесть передач.

Примечательно, что за шесть минут до конца третьей четверти «Бостон» лидировал с разницей 20 очков. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Никс».