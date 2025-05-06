«Можно обойтись без судей». Тейтум высказался после поражения «Бостона» от «Нью-Йорка»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (105:108 ОТ, 0-1) отметил, насколько игра в плей-офф отличается от матчей регулярного сезона.

«Это плей-офф. Здесь такая жёсткая игра, что, пожалуй, можно обойтись и без судей», — заявил Тейтум во время послематчевой пресс-конференции.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 23 очка (7 из 23 с игры, где 4 из 15 — трёхочковые; 5 из 7 — штрафные), 16 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-5».

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: