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«Можно обойтись без судей». Тейтум высказался после поражения «Бостона» от «Нью-Йорка»

«Можно обойтись без судей». Тейтум высказался после поражения «Бостона» от «Нью-Йорка»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (105:108 ОТ, 0-1) отметил, насколько игра в плей-офф отличается от матчей регулярного сезона.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 108
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 23, Уайт - 19, Холидэй - 16, Притчард - 13, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Порзингис, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 29, Харт - 14, Таунс - 14, Макбрайд - 11, Бриджес - 8, Робинсон - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

«Это плей-офф. Здесь такая жёсткая игра, что, пожалуй, можно обойтись и без судей», — заявил Тейтум во время послематчевой пресс-конференции.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 23 очка (7 из 23 с игры, где 4 из 15 — трёхочковые; 5 из 7 — штрафные), 16 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-5».

Подробный обзор матча:
Бум! Чемпионы НБА попали под раздачу в плей-офф
Бум! Чемпионы НБА попали под раздачу в плей-офф

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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