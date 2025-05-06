Игроки «Бостона» установили антирекорд плей-офф НБА по трёхочковым броскам
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Сегодня, 6 мая, завершился первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра закончилась со счётом 108:105 ОТ (1-0) в пользу гостевой команды.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 108
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 23, Уайт - 19, Холидэй - 16, Притчард - 13, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Порзингис, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 29, Харт - 14, Таунс - 14, Макбрайд - 11, Бриджес - 8, Робинсон - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Примечательно, что игроки «Бостона» в этом матче попали лишь 15 раз из 60 с трёхочковой дистанции. 45 неудачных бросков из-за дуги — худший результат в истории плей-офф НБА для конкретной команды.
Самыми результативными игроками в составе победителей сегодня стали защитник Джейлен Брансон и форвард О Джи Ануноби, на счету которых по 29 очков. У «Селтикс» лучшую результативность показали форварды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — по 23 очка каждый.
Подробный обзор матча:
Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля:
Комментарии
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