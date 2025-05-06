Игроки «Бостона» установили антирекорд плей-офф НБА по трёхочковым броскам

Сегодня, 6 мая, завершился первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра закончилась со счётом 108:105 ОТ (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что игроки «Бостона» в этом матче попали лишь 15 раз из 60 с трёхочковой дистанции. 45 неудачных бросков из-за дуги — худший результат в истории плей-офф НБА для конкретной команды.

Самыми результативными игроками в составе победителей сегодня стали защитник Джейлен Брансон и форвард О Джи Ануноби, на счету которых по 29 очков. У «Селтикс» лучшую результативность показали форварды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — по 23 очка каждый.

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля: