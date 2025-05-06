Защитник «Оклахомы» стал автором уникальной статистики в истории плей-офф НБА
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В данный момент проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 104:95 в пользу домашней команды.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
119 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Примечательно, что во время матча атакующий защитник «Оклахомы» Алекс Карузо стал первым игроком в истории плей-офф НБА с 2+ блок-шотами, 5+ перехватами и 5+ трёхочковыми попаданиями за встречу. Это отметил статистический портал StatMuse в социальных сетях.
До сегодняшнего матча Карузо в плей-офф набирал в среднем 7,3 очка, четыре подбора и 3,8 результативной передачи, проводя на площадке 20,8 минуты.
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