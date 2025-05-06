Защитник «Оклахомы» стал автором уникальной статистики в истории плей-офф НБА

В данный момент проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 104:95 в пользу домашней команды.

Примечательно, что во время матча атакующий защитник «Оклахомы» Алекс Карузо стал первым игроком в истории плей-офф НБА с 2+ блок-шотами, 5+ перехватами и 5+ трёхочковыми попаданиями за встречу. Это отметил статистический портал StatMuse в социальных сетях.

До сегодняшнего матча Карузо в плей-офф набирал в среднем 7,3 очка, четыре подбора и 3,8 результативной передачи, проводя на площадке 20,8 минуты.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: