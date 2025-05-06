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Фото: Никола Йокич раздаёт указания своей команде во время матча плей-офф НБА

Фото: Никола Йокич раздаёт указания своей команде во время матча плей-офф НБА
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В данный момент проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 108:100 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич в середине второй четверти, когда «Наггетс» уступали с отрывом в семь очков, активно направлял своих партнёров по команде.

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что после отставки главного тренера Майка Мэлоуна практически накануне старта плей-офф Йокич периодически стал условно выполнять функции тренера, активно давая указания игрокам.

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Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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