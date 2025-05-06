Фото: Никола Йокич раздаёт указания своей команде во время матча плей-офф НБА

В данный момент проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 108:100 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич в середине второй четверти, когда «Наггетс» уступали с отрывом в семь очков, активно направлял своих партнёров по команде.

Никола Йокич Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что после отставки главного тренера Майка Мэлоуна практически накануне старта плей-офф Йокич периодически стал условно выполнять функции тренера, активно давая указания игрокам.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: