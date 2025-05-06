«Оклахома» проиграла «Денверу» в первом матче серии, у Йокича — 42-очковый дабл-дабл

Утром 6 мая завершился первый матч второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала на своей площадке «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 121:119.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 42 очков и 22 подборов.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Оклахомы. Следующий матч между командами состоится 8 мая.