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В НБА определили обладателя награды «Тренер года» по итогам регулярного сезона-2024/2025

В НБА определили обладателя награды «Тренер года» по итогам регулярного сезона-2024/2025
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявил обладателя награды «Тренер года» по результатам регулярного сезона-2024/2025. Награду получил главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон.

57-летний специалист возглавил «Кливленд» накануне старта регулярного чемпионата, по завершении которого его команда одержала 64 победы при 18 поражениях и обеспечила себе участие в плей-офф НБА. В первом раунде «Кавальерс» уверенно переиграли «Майами» со счётом 4-0.

Добавим, что ранее Аткинсон в течение четырёх сезонов (2016–2020) занимал должность главного тренера «Бруклин Нетс», после чего работал ассистентом в «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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