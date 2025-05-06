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Видео: невероятный трёхочковый, принёсший победу «Денверу» в матче плей-офф с «Оклахомой»

Сегодня, 6 мая, завершился первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 121:119 (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон ответил на два промаха центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена с линии штрафных, реализовав победный трёхочковый бросок на последних секундах встречи. «Чемпионат» публикует видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 42 очков, 22 подборов и шести результативных передач. Также на счету сербского баскетболиста два блок-шота.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: