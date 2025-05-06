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Никола Йокич стал автором невероятного достижения в истории плей-офф НБА

Никола Йокич стал автором невероятного достижения в истории плей-офф НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 121:119 (1-0).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 42 очка (15 из 29 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 10 из 13 — штрафные), 22 подбора, шесть результативных передач, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает статистический портал StatMuse, сербский баскетболист стал первым игроком в истории плей-офф НБА, которому удалось в рамках одного матча набрать как минимум 40 очков, 20 подборов, пять передач и два блок-шота.

Подробнее о матче:
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Видео
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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Новости. Баскетбол
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