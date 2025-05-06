«Это не связано с этим». Тренер «Оклахомы» встал на защиту игроков после игры с «Денвером»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (119:121, 0-1) прокомментировал поражение своей команды.

«Так уж повелось — мы обычно нарушаем правила трижды. Но сегодня, мне кажется, мы сделали это достаточно грамотно… В прошлом такой подход не раз приносил нам успех. И я не думаю, что поражение связано именно с этим», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в последние минуты игроки «Оклахомы» сознательно фолили на соперниках, когда их команда уступала примерно три очка. Таким образом предполагалось, что «Денвер» собьёт свой темп и не сможет сравнять счёт в матче.

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