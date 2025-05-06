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«Это не связано с этим». Тренер «Оклахомы» встал на защиту игроков после игры с «Денвером»

«Это не связано с этим». Тренер «Оклахомы» встал на защиту игроков после игры с «Денвером»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (119:121, 0-1) прокомментировал поражение своей команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Так уж повелось — мы обычно нарушаем правила трижды. Но сегодня, мне кажется, мы сделали это достаточно грамотно… В прошлом такой подход не раз приносил нам успех. И я не думаю, что поражение связано именно с этим», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в последние минуты игроки «Оклахомы» сознательно фолили на соперниках, когда их команда уступала примерно три очка. Таким образом предполагалось, что «Денвер» собьёт свой темп и не сможет сравнять счёт в матче.

Подробнее о матче:
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