Автор победного броска в матче «Оклахома» — «Денвер» отреагировал на свой подвиг

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон прокомментировал свой победный трёхочковый бросок в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119, 1-0).

«Когда я бросал, знал ли я, что мяч попадёт в корзину? Я был уверен, что это точно не промах», — заявил Гордон во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на последних секундах Гордон ответил на два промаха центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена с линии штрафных, реализовав победный трёхочковый бросок на последних секундах встречи.

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля: