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Автор победного броска в матче «Оклахома» — «Денвер» отреагировал на свой подвиг

Автор победного броска в матче «Оклахома» — «Денвер» отреагировал на свой подвиг
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Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон прокомментировал свой победный трёхочковый бросок в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119, 1-0).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Когда я бросал, знал ли я, что мяч попадёт в корзину? Я был уверен, что это точно не промах», — заявил Гордон во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на последних секундах Гордон ответил на два промаха центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена с линии штрафных, реализовав победный трёхочковый бросок на последних секундах встречи.

Подробнее о матче:
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Видео
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля:

Комментарии
Новости. Баскетбол
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