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21:45 Мск
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Гилджес-Александер: жизнь — это игра, и в ней главное не то, сколько раз ты падаешь

Гилджес-Александер: жизнь — это игра, и в ней главное не то, сколько раз ты падаешь
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (119:121, 0-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Должно быть интересно и захватывающе. Впереди нас ждёт настоящее испытание, которое покажет, из какого мы сделаны теста. Жизнь — это игра, и в ней главное не то, сколько раз ты падаешь, а то, как ты умеешь подниматься», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 33 очка (12 из 26 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), 10 подборов и восемь результативных передач.

Подробнее о матче:
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Видео
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:

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Новости. Баскетбол
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