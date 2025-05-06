Гилджес-Александер: жизнь — это игра, и в ней главное не то, сколько раз ты падаешь

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (119:121, 0-1).

«Должно быть интересно и захватывающе. Впереди нас ждёт настоящее испытание, которое покажет, из какого мы сделаны теста. Жизнь — это игра, и в ней главное не то, сколько раз ты падаешь, а то, как ты умеешь подниматься», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 33 очка (12 из 26 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), 10 подборов и восемь результативных передач.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: