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Результаты игрового дня НБА 6 мая

Результаты игрового дня НБА 6 мая
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В ночь с 5 на 6 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф. В рамках игрового дня состоялось две встречи второго раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 6 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 119:121 (0-1 в серии);
«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:108 ОТ (0-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 108
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 23, Уайт - 19, Холидэй - 16, Притчард - 13, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Порзингис, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 29, Харт - 14, Таунс - 14, Макбрайд - 11, Бриджес - 8, Робинсон - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

Завтра, 7 мая, пройдут ещё две встречи второго раунда плей-офф: «Кливленд Кавальерс» сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

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