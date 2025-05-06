В ночь с 5 на 6 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф. В рамках игрового дня состоялось две встречи второго раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 6 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 119:121 (0-1 в серии);

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:108 ОТ (0-1).

Завтра, 7 мая, пройдут ещё две встречи второго раунда плей-офф: «Кливленд Кавальерс» сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

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