Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 6 мая

Сегодня, 6 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинальной серии турнира запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 6 мая:

20:00 мск — ЦСКА — УНИКС.

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал соревнований борются петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Первый матч в их серии состоялся вчера в Санкт-Петербурге и завершился уверенной победой хозяев площадки со счётом 106:79.

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