Никола Йокич во время тайм-аута инструктировал партнёров перед победным броском «Денвера»

Сегодня, 6 мая, завершился первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 121:119 (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что за 10 секунд до финальной сирены лидер и центровой «Денвера» Никола Йокич во время тайм-аута дал указания партнёрам. Впоследствии центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен промахнулся с двух штрафных бросков, а Аарон Гордон точным трёхочковым принёс своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 42 очков, 22 подборов и шести результативных передач. Также на счету сербского баскетболиста два блок-шота.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: