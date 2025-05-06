Сегодня, 6 мая, в Евролиге состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт две встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 6 мая:

20:00 мск — «Монако» — «Барселона» (2-2 в серии);

21:45 мск — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» (2-2 в серии).

Четвертьфинальная серия будет продолжаться до трёх побед. Таким образом, сегодняшние матчи будут решающими. Ранее два клуба уже обеспечили себе выход в полуфинал сезона-2024/2025. Первым из них стал турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. После выход в полуфинал себе обеспечил «Олимпиакос», обыгравший в четырёх матчах мадридский «Реал».

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