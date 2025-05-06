«Горжусь своим сроком. Лучшее, что со мной случилось». Сандлер — о тюремном заключении

Президент и главный тренер клуба «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер вспомнил о своём тюремном сроке.

«Я вообще своим сроком горжусь. Я всем это говорю. Я человек, который допустил ошибку. Какую ошибку? Я взял на себя ответственность. Руководя баскетбольным клубом, я платил игрокам чёрные обналичивающие зарплаты. Меня правительство в этом оставило одного. Я обналичивал деньги, нарушал финансовую дисциплину. И я за это ответил. Я это сразу признал. Всё. Отсидел реальный срок. И меня государство исправило.

Я элемент воспитания государственной системы. Я нарушил закон, признал вину, пошёл на сделку со следствием, заплатил ущерб. И вышел условно-досрочно, взяв свой реальный срок. В тюрьме — полтора года. И продолжаю работать, не делая больше ошибок. Потому что уровень моей мотивации не повторять таких ошибок очень высокий. Обычно такие ошибки не повторяют. Я на любых публичных встречах говорю: я исправленный социальный элемент. Как угодно меня называйте. Горжусь своим сроком. Что это вообще в моей жизни произошло — это лучшее, что со мной случилось. Это — до и после», — сказал Эдуард в интервью телеграм-каналу «Перехват».

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