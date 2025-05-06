Уэстбрук вышел на пятое место по числу очков в плей-офф среди разыгрывающих в истории НБА

Игрок «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук вышел на пятое место по количеству очков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набранных разыгрывающими в рамках плей-офф.

Впереди Уэстбрука лишь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст (3241) и Мэджик Джонсон (3640), четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер (4045), а также Стефен Карри (4134), представляющий «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Денвер» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс» и победил в серии со счётом 4-3. Во втором раунде «Наггетс» играют с «Оклахома-Сити Тандер». После первого матча впереди «Денвер».

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