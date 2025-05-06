Видео: три игрока «Партизана» стали участниками массовой уличной драки в Белграде

Три чернокожих баскетболиста «Партизана» оказались вовлечены в уличную драку в Белграде. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что игроки подверглись оскорблениям на расовой почве. При этом отмечается, что это версия самих спортсменов.

«Как рассказали нам игроки, их оскорбили по расовому признаку. В то же время девушки, которые были в компании баскетболистов, также получили оскорбления в свой адрес только из-за того, что они находились рядом с людьми с тёмной кожей», — говорится в сообщении «Партизана».

Три игрока «Партизана» подверглись нападению на улице:

Сообщается, что инцидент случился возле ночного клуба, где игроков поджидала группа людей. Спортсменам пришлось защищаться. Имена баскетболистов не называются.

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