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Инсайдер раскрыл позицию Луки Дончича по дальнейшему пребыванию в «Лейкерс»

Инсайдер раскрыл позицию Луки Дончича по дальнейшему пребыванию в «Лейкерс»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич намерен остаться в калифорнийской команде. Об этом рассказал известный инсайдер Тим Макмэхон.

«Я не говорил с Лукой об этом напрямую, но, пообщавшись с людьми, которые хорошо знают его, могу сказать, что сейчас он полностью предан «Лос-Анджелесу». Его сердце было разбито, но он полностью предан «Лейкерс». Сейчас его цель — выигрывать титулы с этой франшизой», — сказал Макмэхон на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Напомним, «Лос-Анджелес» закончил борьбу в плей-офф, уступив в первом раунде плей-офф «Миннесоте Тимбервулвз» (4-1 в серии).

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