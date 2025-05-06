Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о Егоре Дёмине: какого чёрта, как он сделал этот пас?

Эксперт — о Егоре Дёмине: какого чёрта, как он сделал этот пас?
Комментарии

Североамериканский журналист и основатель сайта No Ceilings, специализирующегося на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Тайлер Ракер поделился мнением о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине.

«Бывает, смотрю записи с его участием и думаю: «Ладно, сделай что-нибудь». А потом он отдаёт пас, и я думаю: «Какого чёрта, как он сделал этот пас?» Всё на волоске. В последнее время мы слышим о его работе над бросками. Всё здорово. Всё выглядит хорошо», — сказал Ракер на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Напомним, Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android