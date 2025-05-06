Эксперт — о Егоре Дёмине: какого чёрта, как он сделал этот пас?

Североамериканский журналист и основатель сайта No Ceilings, специализирующегося на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Тайлер Ракер поделился мнением о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине.

«Бывает, смотрю записи с его участием и думаю: «Ладно, сделай что-нибудь». А потом он отдаёт пас, и я думаю: «Какого чёрта, как он сделал этот пас?» Всё на волоске. В последнее время мы слышим о его работе над бросками. Всё здорово. Всё выглядит хорошо», — сказал Ракер на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Напомним, Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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