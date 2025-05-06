«Худшее, что может быть». Йокич поделился воспоминанием об игре в Сербии

Лидер и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал выкрики фанатов «Оклахома-Сити Тандер», которые раздавались в его адрес во время матча между их командами. Клубы проводили первую игру в рамках второго раунда плей-офф НБА.

«Продавец штрафных бросков? Честно говоря, даже не слышал об этом, но это довольно забавно. Я играл в Сербии, в том числе в маленьких залах на 30 человек, где всё было слышно. Иногда мне кажется, что это худшее, что может быть.

Ведь ты можешь видеть парня, который тебе что-то говорит. Я выступал перед большим количеством фанатов. Я выступал за национальную команду. Это, безусловно, опыт. Так что я не отвлекаюсь», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: