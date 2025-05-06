ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 6 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований сыграют ЦСКА и УНИКС. Встреча пройдёт в Москве. Прямая текстовая трансляция матча стартует одновременно с его началом в 20:00 мск.

Серии 1/2 финала Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал соревнований борются петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Первый матч в их серии состоялся в понедельник, 5 мая, в Санкт-Петербурге и завершился уверенной победой хозяев площадки со счётом 106:79.

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