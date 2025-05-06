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Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 6 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований сыграют ЦСКА и УНИКС. Встреча пройдёт в Москве. Прямая текстовая трансляция матча стартует одновременно с его началом в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серии 1/2 финала Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал соревнований борются петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Первый матч в их серии состоялся в понедельник, 5 мая, в Санкт-Петербурге и завершился уверенной победой хозяев площадки со счётом 106:79.

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