Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого «Майами» заполучит молодую суперзвезду

Аналитик Bleacher Report Зак Бакли предложил идею обмена, согласно которой команда НБА «Майами Хит» могла бы получить звёздного разыгрывающего Джа Моранта.

Согласно задумке Бакли, «Мемфис» и «Майами» могли бы провести обмен, по условиям которого в клуб из Флориды перешли бы Морант и центровой Джей Хафф. А в коллектив из Мемфиса отправились бы Данкан Робинсон, Кайл Андерсон, Никола Йович и Джейми Жакез-младший.

Также «Гриззлиз» по условиям сделки получили бы право выбора в первом раунде драфта НБА 2025 года, право выбора в первом раунде драфта 2029 года и право выбора в первом раунде драфта НБА — 2031.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью: