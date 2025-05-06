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Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого «Майами» заполучит молодую суперзвезду

Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого «Майами» заполучит молодую суперзвезду
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Аналитик Bleacher Report Зак Бакли предложил идею обмена, согласно которой команда НБА «Майами Хит» могла бы получить звёздного разыгрывающего Джа Моранта.

Согласно задумке Бакли, «Мемфис» и «Майами» могли бы провести обмен, по условиям которого в клуб из Флориды перешли бы Морант и центровой Джей Хафф. А в коллектив из Мемфиса отправились бы Данкан Робинсон, Кайл Андерсон, Никола Йович и Джейми Жакез-младший.

Также «Гриззлиз» по условиям сделки получили бы право выбора в первом раунде драфта НБА 2025 года, право выбора в первом раунде драфта 2029 года и право выбора в первом раунде драфта НБА — 2031.

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