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Фото: звезда женской НБА Сабрина Ионеску продемонстрировала роскошный наряд на Met Gala

Фото: звезда женской НБА Сабрина Ионеску продемонстрировала роскошный наряд на Met Gala
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Звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и чемпионка лиги 2024 года Сабрина Ионеску, выступающая за «Нью-Йорк Либерти», посетила Бал Института костюма Met Gala 2025.

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Спортсменка появилась в наряде от американского модельера Серхио Хадсона. Сабрина выбрала белый топ в сочетании с шёлковым чёрным блейзером, чёрной юбкой макси и белыми прозрачными туфлями на каблуках. Блеска к своему образу она добавила за счёт бриллиантов: серёг, колье и нескольких браслетов и колец.

Ранее сообщалось, что Купер Флэгг будет получать за игру в НБА вдвое больше, чем первый пик драфта WNBA за сезон.

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