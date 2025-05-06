Фото: звезда женской НБА Сабрина Ионеску продемонстрировала роскошный наряд на Met Gala

Звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и чемпионка лиги 2024 года Сабрина Ионеску, выступающая за «Нью-Йорк Либерти», посетила Бал Института костюма Met Gala 2025.

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Спортсменка появилась в наряде от американского модельера Серхио Хадсона. Сабрина выбрала белый топ в сочетании с шёлковым чёрным блейзером, чёрной юбкой макси и белыми прозрачными туфлями на каблуках. Блеска к своему образу она добавила за счёт бриллиантов: серёг, колье и нескольких браслетов и колец.

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