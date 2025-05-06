Форвард «Денвера» стал автором необычного достижения в истории плей-офф НБА

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон стал четвёртым игроком с сезона-1996/1997, который реализовал несколько победных бросков в последние пять секунд матча плей-офф НБА на выезде. Ранее такое достижение покорялось лишь Леброну Джеймсу, Джону Стоктону и Трею Янгу.

При этом, как информирует Crazy Stats, Аарон — единственный игрок, который добился подобного достижения в рамках плей-офф того же сезона. Напомним, Гордон принёс победу «Денверу» в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119), реализовав трёхочковый бросок под сирену.

Кроме того, его данк за одну десятую до сирены четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» также оказался для «Наггетс» победным (101:99).

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