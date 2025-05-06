Гомельский назвал виновника в поражении «Оклахомы» в первом матче серии с «Денвером»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».

Встреча закончилась победой «Денвера» со счётом 121:119. Победу «Наггетс» принёс форвард Аарон Гордон, реализовавший трёхочковый бросок на последних секундах четвёртой четверти.

«Мне кажется, что постоянные нарушения правил со стороны «Оклахомы» на последних 90 секундах игры привели к тому, что «Денвер» оказался в пределах одной атаки. Гордон эту атаку завершил. То есть «Оклахома» проиграла из-за ошибки тренера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля: