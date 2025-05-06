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Гомельский назвал виновника в поражении «Оклахомы» в первом матче серии с «Денвером»

Гомельский назвал виновника в поражении «Оклахомы» в первом матче серии с «Денвером»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Встреча закончилась победой «Денвера» со счётом 121:119. Победу «Наггетс» принёс форвард Аарон Гордон, реализовавший трёхочковый бросок на последних секундах четвёртой четверти.

«Мне кажется, что постоянные нарушения правил со стороны «Оклахомы» на последних 90 секундах игры привели к тому, что «Денвер» оказался в пределах одной атаки. Гордон эту атаку завершил. То есть «Оклахома» проиграла из-за ошибки тренера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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