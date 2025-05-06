Эксперт ответил, что должен улучшить Егор Дёмин перед НБА

Эксперт Тайлер Меткалф высказал мнение: российскому баскетболисту Егору Дёмину, чтобы стать более конкурентоспособным, следует повысить процент реализации трёхочковых бросков. В завершившемся сезоне NCAA, где Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU), его реализация бросков из-за дуги составляла 27,3%.

«Это важный навык, который нужно развивать. Не только потому, что три очка больше, чем два, но и потому, что это даёт ему больше гибкости и расширяет его потенциал в ротации. Если точность его дальних бросков будет составлять 35%, 36%, 37%, то защитники будут это учитывать и не смогут оставлять его без внимания», — сказал Меткалф на YouTube-канале No Ceilings NBA.

Ранее стало известно, что Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: