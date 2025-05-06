«Иначе будут проблемы». Андреас Пистиолис предостерёг ЦСКА перед полуфиналом ЕЛ с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Первая ирга состоится сегодня, 6 мая, в Москве. Её начало запланировано на 20:00 мск.

«В первом раунде разница в классе с нашим соперником была существенной, а сейчас ситуация иная. Что у нас лучше всего получилось из того, над чем работали, — это подборы и уровень старательности. Это нужно перенести на следующую серию. Нам необходимо думать о себе. И не думать о прошлом — финале, предыдущих играх — иначе у нас будут проблемы.

Соперник, ситуация изменились, это надо чётко осознавать и отдавать себя на 100%, потому что прошлое не играет в баскетбол. Серия будет долгой, мы к ней хорошо готовились, но над многим надо будет работать и по ходу серии», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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