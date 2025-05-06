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Йокич в плей-офф НБА повторил достижение, доступное лишь Адетокунбо и двум легендам

Йокич в плей-офф НБА повторил достижение, доступное лишь Адетокунбо и двум легендам
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Оклахомой-Сити Тандер» (121:119) набрал 42 очка, совершил 22 подбора и отдал шесть результативных передач.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Как информирует статистический сервис Crazy Stats, Никола стал пятым игроком в истории плей-офф НБА, достигшим показателей 40/20/5.

Ранее это удавалось лишь тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, а также двум легендарным игроками — Уилту Чемберлену (дважды) и Шакилу О'Нилу. При этой Йокич — единственный игрок, который стал автором подобной статистической линейки в выездном матче.

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