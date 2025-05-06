ESPN US назвал клуб НБА, который должен обратить внимание на Егора Дёмина на драфте

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым баскетболистам Джонатан Гивони в материале на ESPN US высказал мнение, что команде НБА «Чикаго Буллз» следуют обратить внимание на россиянина Егора Дёмина на предстоящем драфте 2025 года.

«Чикаго» наверняка будет надеяться на повторение прошлогодней удачи на драфте, когда Матас Бузелис неожиданно выпал из топ-5 и оказался выбран под 11-м номером, став со временем настоящей находкой для команды.

Егор Дёмин считается более противоречивым проспектом, однако его будут внимательно изучать все команды, выбирающие в этом диапазоне, ведь он обладает выдающимися размерами для своей позиции, отличным игровым чутьём, умением создавать моменты для партнёров и серьёзным потенциалом на будущее. При этом важно учитывать, насколько он сможет сыграться с Джошем Гидди, который этим летом станет ограниченно свободным агентом, и какова будет ситуация с самим Гидди.

Тем не менее Дёмин — это универсальный игрок, способный вписаться в различные сочетания на площадке, если его бросок с периметра будет развиваться в ожидаемом направлении», — сказано в статье.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: